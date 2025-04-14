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НОВОСТИ

Страны ЕС выделили на оружие Украине на 15% больше средств, чем в прошлом году — Каллас

19:20 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны ЕС выделили Украине военную помощь в объеме 23 млрд евро на 2025 год, тогда как в прошлом году вместе с США Киев получил до 40 млрд евро, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Страны ЕС уже выделили 23 млрд евро Украине. В прошлом году они выделили 20 млрд евро, однако вместе с США — это было до 40 млрд евро», — заявила она, призвав европейские страны нарастить военную поддержку Киева.

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