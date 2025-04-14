Посол Сирии запросил убежище в РФ — источник
18:40 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России.
«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил источник ТАСС.
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