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Посол Сирии запросил убежище в РФ — источник

18:40 14.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол Сирии в Москве Башар Джаафари запросил убежище в России.

«Посол Сирии запросил убежище в РФ», — подтвердил источник ТАСС.

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