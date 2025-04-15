Исполнителям теракта в «Крокусе» дали указания после расстрела людей следовать на Украину

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо исполнителей террористической атаки на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске получили от своих кураторов указание после теракта следовать на Украину. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — сказал Власов, защищающий одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева.