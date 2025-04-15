Исполнителям теракта в «Крокусе» дали указания после расстрела людей следовать на Украину
10:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четверо исполнителей террористической атаки на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске получили от своих кураторов указание после теракта следовать на Украину. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.
«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — сказал Власов, защищающий одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева.
НОВОСТИ
- 10:05 15.04.2025
- Китай объявил в розыск трех сотрудников Агентства национальной безопасности США
- 09:32 15.04.2025
- Европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду — источник
- 09:20 15.04.2025
- Один человек погиб, еще девять ранены в результате атаки ВСУ на Курск
- 09:05 15.04.2025
- США продвигаются вперед в переговорах с РФ по Украине — Уиткофф
- 09:00 15.04.2025
- За ночь сбиты 115 украинских БПЛА над пятью регионами РФ
- 22:40 14.04.2025
- Суд отправил американца Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу
- 22:00 14.04.2025
- Трамп считает, что Вьетнам и КНР обсуждают, как навредить США
- 21:20 14.04.2025
- Три человека погибли в результате взрыва цистерны на газонаполнительной станции в Чечне
- 20:40 14.04.2025
- В стамбульской мечети Айя-София впервые проведут реставрацию главного купола
- 20:00 14.04.2025
- Количество лесных пожаров в РФ значительно превышает прошлогодние показатели — МЧС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать