0
0
21
НОВОСТИ

Исполнителям теракта в «Крокусе» дали указания после расстрела людей следовать на Украину

10:00 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо исполнителей террористической атаки на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске получили от своих кураторов указание после теракта следовать на Украину. Об этом ТАСС рассказал адвокат одного из обвиняемых Олег Власов.

«После нападения на концертный зал всем четверым дали инструкцию срочно следовать на Украину», — сказал Власов, защищающий одного из исполнителей теракта Далерджона Мирзоева.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 15.04.2025
Китай объявил в розыск трех сотрудников Агентства национальной безопасности США
0
0
09:32 15.04.2025
Европейские страны яро препятствуют возвращению России на Олимпиаду — источник
0
116
09:20 15.04.2025
Один человек погиб, еще девять ранены в результате атаки ВСУ на Курск
0
146
09:05 15.04.2025
США продвигаются вперед в переговорах с РФ по Украине — Уиткофф
0
200
09:00 15.04.2025
За ночь сбиты 115 украинских БПЛА над пятью регионами РФ
0
186
22:40 14.04.2025
Суд отправил американца Татера на принудительное лечение в психиатрическую больницу
0
935
22:00 14.04.2025
Трамп считает, что Вьетнам и КНР обсуждают, как навредить США
0
967
21:20 14.04.2025
Три человека погибли в результате взрыва цистерны на газонаполнительной станции в Чечне
0
966
20:40 14.04.2025
В стамбульской мечети Айя-София впервые проведут реставрацию главного купола
0
1001
20:00 14.04.2025
Количество лесных пожаров в РФ значительно превышает прошлогодние показатели — МЧС
0
1024

Возврат к списку