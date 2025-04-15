Китай объявил в розыск трех сотрудников Агентства национальной безопасности США

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление общественной безопасности города Харбин (административный центр граничащей с Россией китайской провинции Хэйлунцзян) объявило в розыск трех сотрудников Агентства национальной безопасности (АНБ) США, которым предъявлено обвинение в кибератаках на зимние Азиатские игры 2025 года. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, указанная мера нацелена на обеспечение эффективной защиты безопасности национального киберпространства. Имена объявленных в розыск — Кэтрин А. Уилсон, Роберт Дж. Снеллинг и Стивен В. Джонсон.

Как отмечается, китайские правоохранительные органы намерены жестко пресекать кибератаки, предпринимаемые другими странами. Власти Харбина сформировали техническую рабочую группу, которая выявила подозреваемых. Кроме того, к попыткам сетевого взлома оказались причастны два высших учебных заведения США.

Расследование китайской стороны подтвердило, что указанная хакерская атака оказалась тщательно продуманной. Она была нацелена главным образом на систему регистрации, а также контроля за прибытием и отъездом участников Азиатских игр. В этом сегменте, как подчеркивается, хранится много конфиденциальной информации о спортсменах.

Тем самым, как уточняется, американская сторона предприняла попытку саботажа спортивного мероприятия. Параллельно АНБ организовало кибератаки на местные объекты энергетической, транспортной, водонакопительной, телекоммуникационной и оборонной научно-исследовательской инфраструктуры.