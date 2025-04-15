ЕС выделил Киеву на 23 млрд евро больше, чем США - Институт мировой экономики

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Помощь США Украине с приходом к власти Дональда Трампа застопорилась, от ЕС она продолжает поступать на постоянной основе и уже составила в общей сложности 138 млрд евро. Об этом сообщил расположенный в Киле Институт мировой экономики (IfW), который отслеживает данные о поддержке Киева.

По оценке IfW, разрыв между Европой и США в вопросе предоставления помощи Украине увеличивается и составляет около 23 млрд евро. «После вступления в должность [президента США] Дональда Трампа 20 января 2025 года американская помощь приостановилась. Не наблюдается ни новой военной, ни финансовой или гуманитарной помощи с тех пор, как США объявили 9 января о выделении последнего пакета — еще при администрации [президента Джо] Байдена», — говорится в сообщении. «В последний раз такая длинная пауза наблюдалась в январе 2024 года, когда очередной пакет помощи был блокирован из-за патовой ситуации в Конгрессе США», — отметили эксперты IfW.

ЕС, по их данным, непрерывно оказывает помощь Киеву. В январе и феврале Великобритания выделила на эти цели 360 млн евро, Германия — 450 млн, Норвегия — 610 млн, Дания — 690 млн, Швеция — 1,1 млрд. Еврокомиссия недавно предоставила первый займ в размере 3 млрд евро.

В то же время США пока продолжают опережать ЕС в оказании военной помощи Киеву: с февраля 2022 года они предоставили на эти цели 65 млрд евро (на 1 млрд евро больше, чем Европа), говорится в сообщении института.