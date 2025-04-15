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НОВОСТИ

Зеленский внес в Раду законы о продлении военного положения и мобилизации

11:20 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский внес в Верховную раду проекты законов о продлении военного положения и мобилизации на Украине с 9 мая на 90 дней. Соответствующие документы размещены на сайте парламента.

Украинские власти запретили проведение выборов во время военного положения. Как ожидается, в ближайшее время Рада рассмотрит эти проекты, ее спикер Руслан Стефанчук ранее уже отмечал, что они будут одобрены.

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