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В России замедлился рост общей продолжительности жизни — Минздрав

11:32 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы роста общей продолжительности жизни в России замедлились во время пандемии ковида, что влияет на рост показателя в настоящее время. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения РФ Екатерина Каракулина.

«На сегодняшний момент мы понимаем, что замедление темпов роста ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации — оно есть. То есть мы во время ковида практически три года теряли темпы, мы не смогли теми планами, которые все стратегически планировали, достичь такого показателя», — сказала она на сессии Российского национального конгресса «Человек и лекарство».

Каракулина отметила, что между регионами существует существенная разница в показателях по общей продолжительности жизни между разными субъектами — она достигает 13 лет. «У нас сегодня очень существенная разница существует между продолжительностью жизни у сельского и городского населения: 1,74 года — это все-таки большая разница» — подчеркнула она.

По ее словам, среди текущих вызовов перед системой здравоохранения — старение населения, низкая приверженность граждан к здоровому образу жизни, рост заболеваний, которые влияют на общую продолжительность жизни.

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