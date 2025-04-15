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Единственный в Молдавии порт Джурджулешты надо вернуть государству, считает Додон

12:05 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Молдавии, лидер Партии социалистов выступил против планов продажи порта Джурджулешты на реке Дунай, который является единственным выходом страны к Черному морю. Комментируя решение владельца порта — Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) — объявить международный тендер на поиск нового инвестора для его управления, он подчеркнул, что стратегический порт надо вернуть в собственность государства.

«Джурджулештский порт, наш единственный выход к морю, построенный с большим трудом и дальновидностью в 2005–2009 годах, сегодня выставляется на аукцион. ЕБРР хочет его продать. Румынское правительство с нетерпением ждет возможности его купить. А наши — молчат. Как покорные слуги, они не хотят расстраивать своих внешних покровителей», — написал Додон в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что, будучи министром экономики, решением правительства был назначен ответственным за реализацию этого стратегического проекта, через который республика вывозит значительную часть своего экспорта и ввозит удобрения, нефтепродукты и другие товары.

Додон раскритиковал президента Майю Санду и ее правящую Партию действия и солидарности (ПДС), которые «по частям продают экономическую безопасность страны — вместе с суверенитетом». «Партия действия и солидарности не развивает Молдову. Она просто продает страну по кускам иностранцам», — подчеркнул он, отметив что порт «должен вернуться в собственность Республики Молдова и стать частью стратегической инфраструктуры государства».

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