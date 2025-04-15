Силы ПВО РФ за сутки уничтожили 304 украинских БПЛА самолетного типа

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за минувшие сутки уничтожили 304 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 304 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.