Фицо – Каллас: Мне никто не может приказывать, куда я могу или не могу ездить
19:50 15.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети сообщил, что поедет 9 мая на торжества по случаю 80-летия Победы в Москву, несмотря на угрозы главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.
«Предупреждение и угроза госпожи Каллас являются неуважительными, и я выражаю протест [по этому поводу], — написал Фицо. — Я еду 9 мая в Москву. Предупреждение Каллас является шантажом или объявлением, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й».
«Госпожа Каллас, хотел бы вам сообщить, что я являюсь законным премьером Словакии — суверенного государства. Мне никто не может приказывать, куда я могу или не могу ездить. Я поеду в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии», — заключил Фицо.
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