Двух горняков спасли после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области
10:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели обнаружили двух горняков в забое, отрезанном после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Рабочие в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Сегодня в 04:27 мск успешно завершилась операция по спасению горняков шахты „Садкинская“ в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — написал он в своем телеграм-канале.
Утром 15 апреля в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошел обвал породы, 75 работников, которые находились в забое, подняли на поверхность. Под завалами на глубине 125 метров оставались двое шахтеров.
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