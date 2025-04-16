Двух горняков спасли после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели обнаружили двух горняков в забое, отрезанном после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Рабочие в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Сегодня в 04:27 мск успешно завершилась операция по спасению горняков шахты „Садкинская“ в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — написал он в своем телеграм-канале.

Утром 15 апреля в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошел обвал породы, 75 работников, которые находились в забое, подняли на поверхность. Под завалами на глубине 125 метров оставались двое шахтеров.