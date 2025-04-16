ВС РФ уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Сумской области — силовики

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные уничтожили на территории Сумской области штурмовую группу ВСУ, которая двигалась в направлении границы с Курской областью. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — сказал собеседник агентства.