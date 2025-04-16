Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 300 за тройскую унцию

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки в $3 300 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 7:55 мск, цена на драгметалл росла на 1,81% и составляла $3 302,7 за тройскую унцию. К 8:00 мск стоимость золота замедлила рост до $3 300,6 за унцию (+1,74%).