США хотят использовать пошлины для изоляции Китая на мировой арене — WSJ
11:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтон рассчитывает убедить другие страны ограничить экономические и торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин США. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По их сведениям, США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них свои товары. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». За это США пообещают им снизить пошлины на импорт. Точный объем предъявляемых Вашингтоном требований к каждому из государств, вероятно, будет различаться, указали источники издания.
Одним из авторов этой идеи является министр финансов США Скотт Бессент. Именно он 6 апреля ознакомил американского лидера Дональда Трампа с данным планом. Бессент рассчитывает таким образом ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить пойти на уступки.
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