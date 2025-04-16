0
0
163
НОВОСТИ

США хотят использовать пошлины для изоляции Китая на мировой арене — WSJ

11:00 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон рассчитывает убедить другие страны ограничить экономические и торговые связи с Китаем в обмен на снижение пошлин США. Об этом во вторник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, США планируют убедить более 70 стран запретить китайским компаниям базироваться на их территории и поставлять через них свои товары. Кроме того, Вашингтон хочет, чтобы его торговые партнеры перестали «поглощать дешевые промышленные товары из Китая». За это США пообещают им снизить пошлины на импорт. Точный объем предъявляемых Вашингтоном требований к каждому из государств, вероятно, будет различаться, указали источники издания.

Одним из авторов этой идеи является министр финансов США Скотт Бессент. Именно он 6 апреля ознакомил американского лидера Дональда Трампа с данным планом. Бессент рассчитывает таким образом ослабить экономику Китая, изолировать его и вынудить пойти на уступки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

12:05 16.04.2025
Соглашение по ресурсам с Украиной может быть подписано на этой неделе — Бессент
0
0
12:00 16.04.2025
ВСУ теряют больше людей, чем им удается набрать — французский генерал
0
21
11:32 16.04.2025
Совфед назначил Коновалова на должность судьи Конституционного суда РФ
0
95
11:20 16.04.2025
Рада проголосовала за продление военного положения на Украине
0
121
11:05 16.04.2025
Лидеры ХАМАС не рассматривают предложений об отъезде из Газы — член политбюро
0
152
10:32 16.04.2025
Темпы роста ВВП Китая в январе — марте достигли 5,4% — Госстат КНР
0
210
10:20 16.04.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 300 за тройскую унцию
0
223
10:05 16.04.2025
ВС РФ уничтожили группу штурмовиков ВСУ в Сумской области — силовики
0
258
10:00 16.04.2025
Двух горняков спасли после обвала породы на шахте «Садкинская» в Ростовской области
0
238
09:32 16.04.2025
Арабские страны отказались подписывать итоговое коммюнике конференции по Судану в Лондоне
0
316

Возврат к списку