Киев за сутки шесть раз атаковал объекты энергетики РФ — Минобороны
13:20 16.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ за сутки шесть раз ударили по объектам российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали там.
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