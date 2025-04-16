Киев за сутки шесть раз атаковал объекты энергетики РФ — Минобороны

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки шесть раз ударили по объектам российской энергетики в Белгородской, Брянской, Курской и Херсонской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта текущего года на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре. Зафиксировано шесть атак ВСУ на объекты российской энергетики», — сказали там.