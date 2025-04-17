Женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин — Соцфонд

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщин-пенсионеров в России вдвое больше, чем мужчин — 27,3 млн против 13,8 млн. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Так, в 2025 году в РФ проживают 41,169 млн пенсионеров, из них 13,845 млн — мужчины и 27,324 млн — женщины.

Коме того, по данным на 2025 год средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составлял 23 028 рублей, а у женщин — 23 249 рублей.