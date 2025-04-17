0
0
143
НОВОСТИ

Женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин — Соцфонд

10:20 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщин-пенсионеров в России вдвое больше, чем мужчин — 27,3 млн против 13,8 млн. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.

Так, в 2025 году в РФ проживают 41,169 млн пенсионеров, из них 13,845 млн — мужчины и 27,324 млн — женщины.

Коме того, по данным на 2025 год средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составлял 23 028 рублей, а у женщин — 23 249 рублей.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 17.04.2025
Чиновники Трампа не интересуются мнением союзников в ЕС и не советуются с ними — NYT
0
2
11:00 17.04.2025
Планировавшие покинуть РФ западные компании приостанавливают такие планы — FT
0
23
10:32 17.04.2025
ХАМАС испытывает финансовые трудности с выплатами бойцам и чиновникам в Газе — WSJ
0
123
10:17 17.04.2025
Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана
0
139
10:05 17.04.2025
В Красноярском крае состоялся автопробег «Роснефти» в честь 80-летия Великой Победы
0
150
10:05 17.04.2025
Китай намерен пойти на сближение с ЕС на фоне торговой войны с США — FT
0
162
10:01 17.04.2025
Открыт прием заявок на Научную премию Сбера – 2025
0
163
10:00 17.04.2025
В России стали чаще штрафовать секретоносителей за самовольные поездки за рубеж
0
175
09:32 17.04.2025
Россияне с 1 марта установили 10 млн самозапретов на кредиты
0
192
09:20 17.04.2025
Товарооборот Японии и РФ в 2024 финансовом году снизился на 9,41%
0
219

Возврат к списку