Женщин-пенсионеров в РФ в два раза больше, чем мужчин — Соцфонд
10:20 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Женщин-пенсионеров в России вдвое больше, чем мужчин — 27,3 млн против 13,8 млн. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, которые изучил ТАСС.
Так, в 2025 году в РФ проживают 41,169 млн пенсионеров, из них 13,845 млн — мужчины и 27,324 млн — женщины.
Коме того, по данным на 2025 год средний размер назначенного пенсионного обеспечения у мужчин составлял 23 028 рублей, а у женщин — 23 249 рублей.
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