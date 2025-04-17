Путин и Собянин посетили новый кампус МГТУ имени Баумана

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В Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана более 4500 студентов получают знания, связанные с освоением космоса. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 16 апреля в новом кампусе МГТУ побывал глава России Владимир Путин

«Были представлены исследования и разработки преподавателей, студентов и аспирантов в области освоения космоса, а также в других сферах, - отметил мэр. - «Бауманка» – известная кузница кадров космической отрасли. Ее выпускники – выдающиеся конструкторы Сергей Королев, Владимир Бармин, Николай Пилюгин, ведущие сотрудники предприятий, а также 15 космонавтов. Сегодня по направлениям, связанным с освоением космоса, здесь обучаются больше 4,5 тыс. студентов. Глава государства принимает большое участие в жизни «Бауманки». По его поручению в последние годы ведущий инженерный вуз России стремительно модернизируется».

Новый кампус «Бауманки» стал первым в РФ, построенным по федеральному проекту «Создание сети современных кампусов». В Москве построили и отреставрировали 14 зданий, причем в 90% случаев использовались компоненты и оборудование российских компаний. В III квартале 2025 года будет завершено комплексное обновление исторического стадиона «Металлург», который является домашней ареной «Бауманки».