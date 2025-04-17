Планировавшие покинуть РФ западные компании приостанавливают такие планы — FT
11:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Покинувший российский рынок западный бизнес пока проявляет «сдержанный интерес» к возвращению, но некоторые остающиеся в стране компании, которые работали над сворачиванием деятельности в стране, приостановили эти планы. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Ранее в марте стало известно о возвращении в Россию итальянского производителя бытовой техники Ariston. Это произошло после того, как российская дочка Ariston была исключена из списка компаний, в отношении которых введено временное управление. Как отмечает Financial Times, этим примером власти РФ показывают западным компаниям «путь возвращения на российский рынок», что происходит на фоне попыток президента США Дональда Трампа наладить отношения с Россией.
Источники в деловых кругах в России заявили изданию, что пока со стороны иностранного бизнеса наблюдаются лишь «слабые сигналы умеренного интереса». Так, некоторые зарубежные компании, которые работали над сворачиванием деятельности в России, приостанавливают эту работу в ожидании дальнейшего развития событий.
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