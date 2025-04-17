Сергей Глазьев станет новым госсекретарем Союзного государства — Лукашенко

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новым госсекретарем Союзного государства по решению президентов Белоруссии и России станет Сергей Глазьев. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с Глазьевым.

«Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомым. Он хорошего мнения о вас. Мое мнение вы давно знаете. Поэтому мы определились. В связи с тем, что заканчивается срок пребывания в этой должности Дмитрия Мезенцева и он уходит на другую работу, мы приняли такое решение о назначении вас руководителем и мотором нашей союзной интеграции в плане руководства всем аппаратом СГ. Думаю, что эффект будет хорошим», — цитирует президента Белоруссии агентство БелТА.

Ранее президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева своим полномочным представителем в Конституционном суде РФ. Ранее Мезенцев занимал должность государственного секретаря Союзного государства.