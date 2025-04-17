ВСУ намеренно атаковали ЗАЭС перед окончанием моратория на удары по энергетике

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска намеренно атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС (ЗАЭС) перед окончанием 30-дневного соглашения сторон конфликта об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре. Это в очередной раз говорит о нежелании Украины поддерживать мирные инициативы, в том числе касающиеся ядерной безопасности, заявила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Отмечу, что атака ВСУ совершена перед окончанием 30-дневного соглашения об отказе от ударов по энергообъектам. Очевидно, это было сделано намеренно. Что в очередной раз подчеркивает нежелание Киева поддерживать любые мирные инициативы, в том числе касающиеся ядерной безопасности», — сказала Яшина.