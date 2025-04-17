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Портфель кредитов Сбера для застройщиков составляет почти 5,7 триллиона рублей

12:45 17.04.2025

Сбер является ключевым игроком на рынке финансирования застройщиков, в 2024 году его портфель вырос на 35% и составил 5,3 трлн руб. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в интервью «Интерфаксу».

«По состоянию на 1 апреля темпы роста портфеля продолжились: у нас уже почти 5,7 трлн, то есть мы приросли на 400 млрд руб. за три месяца, – сообщил он. – 5,7 трлн рублей – это действующий остаток долга по всем кредитам застройщикам. Прирост складывается из двух составляющих: выборки, в первую очередь, по действующим кредитам – это почти 800 млрд руб., и погашений, связанных с вводом объектов и раскрытием счетов эскроу, – это примерно 400 млрд руб.».

По словам Анатолия Попова, портфель с учетом открытых линий, доступных для выборки, составляет 10 трлн руб. «Если говорить про структуру, то 13% из них – это так называемые бриджи – те средства, которые идут на покупку участка. Далее, после получения застройщиками необходимых разрешений, мы предоставляем проектное финансирование уже по 214-ФЗ», – добавил он.

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