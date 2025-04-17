Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было — Песков
17:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новых указаний президента РФ, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина насчет моратория на удары по энергетическим объектам пока не было. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сказал он.
Соответствующий мораторий был объявлен 18 марта сроком на 30 дней, которые истекают 17 апреля.
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