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НОВОСТИ

Новых указаний Путина по мораторию на удары по энергетике не было — Песков

17:00 17.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новых указаний президента РФ, верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина насчет моратория на удары по энергетическим объектам пока не было. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Иных указаний верховного главнокомандующего пока не было», — сказал он.

Соответствующий мораторий был объявлен 18 марта сроком на 30 дней, которые истекают 17 апреля.

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