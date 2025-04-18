Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области
09:32 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
Как следует из кадров видео ведомства, в плен сдалась группа из более чем десяти украинских солдат.
«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. <…> В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — сказали там.
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