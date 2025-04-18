Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа военнослужащих ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как следует из кадров видео ведомства, в плен сдалась группа из более чем десяти украинских солдат.

«Военнослужащие гарнизона ВСУ, попавшие в окружение в Курской области, неся значительные потери в живой силе и вооружении, продолжают сдаваться в плен российским подразделениям. <…> В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — сказали там.