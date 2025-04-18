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НОВОСТИ

США хотят достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель — Bloomberg

11:05 18.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США на встрече в Париже заявили, что хотели бы добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что в Вашингтоне ожидают в ближайшее время значительного прогресса по прекращению конфликта. Также источники указали, что участники встречи договорились работать над достижением этой цели.

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