США хотят достичь перемирия на Украине в течение нескольких недель — Bloomberg

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители США на встрече в Париже заявили, что хотели бы добиться полного прекращения огня на Украине в течение нескольких недель. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства добавили, что в Вашингтоне ожидают в ближайшее время значительного прогресса по прекращению конфликта. Также источники указали, что участники встречи договорились работать над достижением этой цели.