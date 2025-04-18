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Сбер провел сессию «Поставки из Индии: фокус на новые возможности» на выставке «Нефтегаз 2025»

21:24 18.04.2025

На выставке «Нефтегаз 2025» на площадке Сбера собрались российские инжиниринговые и нефтесервисные компании, представители закупочных дочерних обществ вертикально интегрированных нефтяных компаний, а также индийские производители.
В ходе собственной сессии Сбера «Поставки из Индии: фокус на новые возможности» был обозначен устойчивый интерес к индийским производителям как альтернативному источнику поставок, а также способу повышения эффективности закупок. По словам управляющего директора Центра развития индийского направления Сбербанка Ивана Баранова, банк обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения платежей в Индию в течение 1 суток. Кроме этого, для расширения экономических связей и поддержки своих клиентов Сбер предлагает сервис Business Development по для помощи российским компаниями в поиске индийских производителей.
В ходе сессии состоялось живое обсуждение подходов к созданию партнерств с индийскими компаниями и эффективного раскрытия возможностей Индии для российских компаний. Спикеры сессии подтвердили интерес в поставках индийского оборудования в Россию, а участники дискуссии, имеющие опыт поставок из Индии, подтвердили качество и высокий технологический уровень индийских производителей.

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