Сбер провел сессию «Поставки из Индии: фокус на новые возможности» на выставке «Нефтегаз 2025»
21:24 18.04.2025
В ходе собственной сессии Сбера «Поставки из Индии: фокус на новые возможности» был обозначен устойчивый интерес к индийским производителям как альтернативному источнику поставок, а также способу повышения эффективности закупок. По словам управляющего директора Центра развития индийского направления Сбербанка Ивана Баранова, банк обладает всей необходимой инфраструктурой для проведения платежей в Индию в течение 1 суток. Кроме этого, для расширения экономических связей и поддержки своих клиентов Сбер предлагает сервис Business Development по для помощи российским компаниями в поиске индийских производителей.
В ходе сессии состоялось живое обсуждение подходов к созданию партнерств с индийскими компаниями и эффективного раскрытия возможностей Индии для российских компаний. Спикеры сессии подтвердили интерес в поставках индийского оборудования в Россию, а участники дискуссии, имеющие опыт поставок из Индии, подтвердили качество и высокий технологический уровень индийских производителей.
НОВОСТИ
- 21:55 18.04.2025
- В урегулировании на Украине дело идет к развязке - Трамп
- 20:05 18.04.2025
- В Харьковской области ВСУ готовит на Пасху провокацию для ВС РФ - Ганчев
- 19:43 18.04.2025
- «Роснефть» представила «Маршруты Победы» в Башкирии
- 19:14 18.04.2025
- Сбер: Жилье остается драйвером роста экономики России
- 17:40 18.04.2025
- США предлагают ослабить санкции против РФ в рамках урегулирования на Украине — Bloomberg
- 17:12 18.04.2025
- Хуситы заявили об атаке на израильский военный объект в районе аэропорта Бен-Гурион
- 17:00 18.04.2025
- Украина получит от Японии около $3 млрд за счет доходов от активов РФ, утверждают в Киеве
- 16:32 18.04.2025
- В Трансарктическом коридоре портовые сборы могут вырасти в 10 раз — Чекунков
- 16:30 18.04.2025
- Калиматов: В Ингушетии заработал карьер по добыче доломитового камня
- 16:12 18.04.2025
- Госдеп США изменит трактовку прав человека в своем ежегодном докладе — NPR
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать