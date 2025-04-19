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Европа инвестирует в производство оружия на Украине на фоне неопределенности с США — WP

15:00 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские союзники Киева рассматривают инвестиции в производство вооружений на Украине как альтернативу поставкам оружия из-за возможного прекращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейского чиновника.

По его словам, все больше стран Европы готовы отдать предпочтение инвестициям в военную промышленность Украины, а не поставкам оружия, поскольку собственные запасы европейских стран истощились в результате многолетней помощи Киеву. Кроме того, как пишет WP, запасы американских вооружений, переданных предыдущей вашингтонской администрацией, иссякают, а у Европы возникают сомнения в том, что она сможет полностью компенсировать помощь США в случае отказа Вашингтона от военной поддержки Украины.

Чиновник отметил, что в таком случае европейские страны — участницы НАТО смогут использовать Украину в качестве «испытательного полигона» для разработки вооружений, например беспилотников, в создании которых Европе недостает опыта.

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