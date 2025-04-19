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Киев не станет частью НАТО, это не обсуждается — спецпосланник Трампа

18:30 19.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина не станет частью НАТО, вопрос вступления Киева в альянс не обсуждается. Об этом заявил спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

«Мы заявили предельно ясно: НАТО вне обсуждений. Вы (Украина — прим. ТАСС) не станете частью НАТО. Эта мысль не нова. Мы говорим об этом с 2008 года, когда [посол США в РФ в 2005–2008 гг. Уильям] Бернс сказал [занимавшей пост госсекретаря США в 2005–2009 гг.] Кондолизе Райс, что это недостижимая цель», — отметил Келлог в эфире телеканала Fox News.

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