Уиткофф может вновь отправиться в РФ после переговоров в Лондоне с властями Украины — WSJ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров в Лондоне на текущей неделе, в которых будут участвовать и представители властей Украины, может вновь отправиться в Россию. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, на встрече в Лондоне, помимо Уиткоффа, со стороны США ожидается участие госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине Кита Келлога. В случае совпадения по итогам консультаций позиций Вашингтона, Европы и Киева Уиткофф может отправиться в Россию.

Как указывает издание, предложения США на встрече в Лондоне будут позиционироваться как «список потенциальных вариантов» для обсуждения и обратной связи. В данном списке, отмечает газета, фигурируют, в частности, пункты об официальном признании Соединенными Штатами Крыма российским, негласном признании контроля РФ над новыми регионами, снятии с повестки дня обсуждений о возможности вхождения Украины в НАТО. Администрация президента США Дональда Трампа вместе с этим не предлагает каких-либо гарантий безопасности для Киева в случае, если он согласится на мирное урегулирование конфликта.