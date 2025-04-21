Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 400 за тройскую унцию

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 400 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 09:09 мск, цена на драгметалл росла на 0,19% и составляла $3 400,5 за тройскую унцию. К 09:14 мск стоимость золота замедлила рост до $3 400,1 за унцию (+0,18%).