Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 400 за тройскую унцию
10:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 400 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.
По данным на 09:09 мск, цена на драгметалл росла на 0,19% и составляла $3 400,5 за тройскую унцию. К 09:14 мск стоимость золота замедлила рост до $3 400,1 за унцию (+0,18%).
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