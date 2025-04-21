Проекты скоростных перевозок по рекам получат дополнительную господдержку
11:00 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить меры дополнительной господдержки для компаний, занимающихся скоростными перевозками по рекам. Такую задачу он поставил по итогам отчета в Госдуме о работе кабмина.
«Одно из поручений касается проработки мер государственной поддержки скоростных пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте, включая вопросы развития флота, портовой и причальной инфраструктуры», — говорится в сообщении правительства.
Минтранс, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны выполнить получение до 19 мая.
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