Проекты скоростных перевозок по рекам получат дополнительную господдержку

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить меры дополнительной господдержки для компаний, занимающихся скоростными перевозками по рекам. Такую задачу он поставил по итогам отчета в Госдуме о работе кабмина.

«Одно из поручений касается проработки мер государственной поддержки скоростных пассажирских перевозок на внутреннем водном транспорте, включая вопросы развития флота, портовой и причальной инфраструктуры», — говорится в сообщении правительства.

Минтранс, Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны выполнить получение до 19 мая.