ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, 8 — вне зоны СВО

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев за время действия пасхального перемирия применил 90 БПЛА самолетного типа, из них 8 вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — 8. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказали там.