ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, 8 — вне зоны СВО
11:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев за время действия пасхального перемирия применил 90 БПЛА самолетного типа, из них 8 вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — 8. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказали там.
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