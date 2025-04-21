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НОВОСТИ

ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, 8 — вне зоны СВО

11:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев за время действия пасхального перемирия применил 90 БПЛА самолетного типа, из них 8 вне зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За время перемирия противник применил 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них вне зоны СВО — 8. Все беспилотные летательные аппараты уничтожены», — сказали там.

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