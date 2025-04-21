В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички
11:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту нападения подростков на трех пассажиров электрички в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.
«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Как пояснили в СК, в СМИ появились сообщения, что подростки распылили баллончик в электричке Александров — Москва, а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров. В результате двое из них получили травмы.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах инцидента.
В свою очередь в пресс-службе Западного МСУТ уточнили, что злоумышленники, подростки 2008 года рождения, задержаны на станции Москва-Ярославская.
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