В Подмосковье подростки с молотком и ножом напали на пассажиров электрички

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве по факту нападения подростков на трех пассажиров электрички в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте (МСУТ) СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Как пояснили в СК, в СМИ появились сообщения, что подростки распылили баллончик в электричке Александров — Москва, а также, используя в качестве оружия нож и молоток, применили насилие в отношении трех пассажиров. В результате двое из них получили травмы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных обстоятельствах инцидента.

В свою очередь в пресс-службе Западного МСУТ уточнили, что злоумышленники, подростки 2008 года рождения, задержаны на станции Москва-Ярославская.