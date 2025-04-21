Суд признал виновным Михаила Хачатуряна и прекратил уголовное преследование в связи с его смертью

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бутырский суд Москвы огласил итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна, признав его виновным посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении дочерей. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.

«Суд определил признать Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения. Уголовное дело в отношении него прекратить в связи со смертью. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим основаниям», — говорится в приговоре. Во время оглашения в зале суда, помимо защитников, находились две дочери Хачатуряна.

Ранее гособвинение попросило Бутырский суд признать доказанной виновность Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью. Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора.