Суд признал виновным Михаила Хачатуряна и прекратил уголовное преследование в связи с его смертью
13:05 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бутырский суд Москвы огласил итоговое решение по уголовному делу Михаила Хачатуряна, признав его виновным посмертно в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии в отношении дочерей. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, уголовное преследование по делу Хачатуряна прекращено в связи с его смертью.
«Суд определил признать Михаила Хачатуряна виновным по всем пунктам обвинения. Уголовное дело в отношении него прекратить в связи со смертью. Уголовное преследование в отношении подсудимого прекратить по нереабилитирующим основаниям», — говорится в приговоре. Во время оглашения в зале суда, помимо защитников, находились две дочери Хачатуряна.
Ранее гособвинение попросило Бутырский суд признать доказанной виновность Хачатуряна и прекратить уголовное преследование по его делу в связи со смертью. Оснований для реабилитации или возвращения дела в надзорное ведомство гособвинение не усмотрело. Защита потерпевшей стороны поддержала позицию прокурора.
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