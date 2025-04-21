Ученые постараются определить численность Карской субпопуляции белого медведя
15:58 21.04.2025
|Фото с сайта rosneft.ru
Ученые будут проводить исследовательские работы в рамках корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия арктических экосистем, которая называется «Тамура». Планируется обследовать северо-западное побережье полуострова Таймыр и острова Карского моря. Ученые обследуют сотни тысяч квадратных километров благодаря тому, что будут использовать самолеты-лаборатории и вертолет. Фоторегистрация позволит зоологам оценить общее состояние популяции медведей и ее половозрастной состав.
У некоторых животных возьмут пробы крови и шерсти для дальнейших лабораторных, в том числе генетических, исследований. А на некоторых хищников наденут передатчики со спутниковыми радиометками – это позволит организовать мониторинг маршрутов сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления.
Экспедиции продлятся примерно месяц и продолжат исследования, которые были проведены на севере Красноярского края летом 2024 года.
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