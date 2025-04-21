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НОВОСТИ

Ученые постараются определить численность Карской субпопуляции белого медведя

15:58 21.04.2025

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Фото с сайта rosneft.ru
Экспедиции по изучению белого медведя, организованные компанией «Роснефть», стартовали в поселках Диксон Красноярского края и Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа. Ученые планируют впервые в истории провести полномасштабный авиаучет распределения и численности карской субпопуляции краснокнижного хищника, который считается важным видом-биоиндикатором состояния Арктики. В экспедиции, которая подготовлена Арктическим научным центром «Роснефти», участвуют специалисты Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН и фонда «Чистые моря».

Ученые будут проводить исследовательские работы в рамках корпоративной программы «Роснефти» по сохранению биоразнообразия арктических экосистем, которая называется «Тамура». Планируется обследовать северо-западное побережье полуострова Таймыр и острова Карского моря. Ученые обследуют сотни тысяч квадратных километров благодаря тому, что будут использовать самолеты-лаборатории и вертолет. Фоторегистрация позволит зоологам оценить общее состояние популяции медведей и ее половозрастной состав.

У некоторых животных возьмут пробы крови и шерсти для дальнейших лабораторных, в том числе генетических, исследований. А на некоторых хищников наденут передатчики со спутниковыми радиометками – это позволит организовать мониторинг маршрутов сезонной миграции белых медведей, их активности и мест кормления.

Экспедиции продлятся примерно месяц и продолжат исследования, которые были проведены на севере Красноярского края летом 2024 года.

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