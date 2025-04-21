Евросоюз не сможет без США поддерживать Украину в военном конфликте — Кнайсль
16:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европа не сможет самостоятельно вытянуть бремя поддержки Украины в военном конфликте без помощи США. Об этом журналистам заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
«Не ожидаю, что [европейские страны] справятся с этой нагрузкой, потому что во многом это вопрос приобретения вооружения, в том числе у Соединенных Штатов, потому что Европа нуждается в военной промышленности США», — заявила Кнайсль. По ее словам, «сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупают оружие не во Франции для этих целей, а в США».
Кнайсль также заявила, что в целом риторика движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о надвигающейся войне, переходе экономики на военные рельсы. «Лидеры Европейского Союза говорят почти каждую неделю: „Мы должны подготовиться, потому что в 2030 году Россия будет атаковать Европейский Союз“. <…> Атмосфера очень тяжелая», — добавила она.
НОВОСТИ
- 17:32 21.04.2025
- В РФ иноагентам полностью запретили заниматься образованием и просвещением
- 17:12 21.04.2025
- В РФ решение о призыве в армию будет исполняться в течение года
- 17:00 21.04.2025
- На Украине продали российский танкер Nika Spirit
- 16:12 21.04.2025
- Украинские военкомы на Пасху устраивали облавы прямо у храмов - депутат Рады
- 16:00 21.04.2025
- Султан Омана прибыл в РФ
- 15:58 21.04.2025
- Ученые постараются определить численность Карской субпопуляции белого медведя
- 15:32 21.04.2025
- Премьеры Казахстана и РФ обсудили планы по увеличению товарооборота до $30 млрд
- 15:27 21.04.2025
- Примерно 400 московских площадок присоединятся к «Библионочи» — заммэра Сергунина
- 15:12 21.04.2025
- Путин утвердил ратификацию договора о стратегическом партнерстве с Ираном
- 15:00 21.04.2025
- Патриарх Сербский отправляется в Москву по приглашению патриарха Кирилла
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать