Евросоюз не сможет без США поддерживать Украину в военном конфликте — Кнайсль

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа не сможет самостоятельно вытянуть бремя поддержки Украины в военном конфликте без помощи США. Об этом журналистам заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Не ожидаю, что [европейские страны] справятся с этой нагрузкой, потому что во многом это вопрос приобретения вооружения, в том числе у Соединенных Штатов, потому что Европа нуждается в военной промышленности США», — заявила Кнайсль. По ее словам, «сейчас Франция очень расстроена тем, что Германия и Польша закупают оружие не во Франции для этих целей, а в США».

Кнайсль также заявила, что в целом риторика движется в сторону коллективной истерии, постоянных упоминаний о надвигающейся войне, переходе экономики на военные рельсы. «Лидеры Европейского Союза говорят почти каждую неделю: „Мы должны подготовиться, потому что в 2030 году Россия будет атаковать Европейский Союз“. <…> Атмосфера очень тяжелая», — добавила она.