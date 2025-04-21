В РФ иноагентам полностью запретили заниматься образованием и просвещением
17:32 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает для иностранных агентов полный запрет на участие в просветительской и образовательной деятельности в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующие поправки вносятся в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Ранее иноагенты не могли заниматься образованием и просвещением только в отношении детей.
Нововведения распространяют этот запрет на образовательную и просветительскую деятельность в отношении взрослых. В законе также отмечается, что лицензия на образовательную работу отныне сразу прекращает свое действие, если ее обладатель получил статус иноагента.
Новые нормы вводят еще несколько ограничений. Так, некоммерческие организации — иноагенты отныне не могут быть включены в реестр социально ориентированных НКО. Физические лица — иностранные агенты, в свою очередь, теперь не могут входить в органы управления государственных корпораций.
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.
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