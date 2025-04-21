Один человек погиб, трое пострадали из-за взрыва боеприпаса в Воронежской области
18:40 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека, в том числе 10-летний ребенок, серьезно пострадали, еще один мужчина погиб утром 21 апреля в результате взрыва боеприпаса в хуторе Калач в Воронежской области. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.
«В утреннее время 21 апреля 2025 года на территории домовладения в хуторе Калач Лискинского района Воронежской области в результате детонации боеприпаса, принадлежавшего одному из мужчин, пострадали четверо местных жителей, в том числе ребенок. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь, однако позже один мужчина скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.
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