Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $3 500 за тройскую унцию

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 500 за тройскую унцию. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 06:30 мск, цена золота росла на 4,59%, до $3 500,1 за унцию. К 06:35 мск золото замедлило рост и торговалось на уровне $3 495,6 за унцию (плюс 4,56%).