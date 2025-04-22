Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Скульптор, художник-монументалист и президент Российской академии художеств Зураб Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года, сообщил ТАСС его помощник Сергей Шагулашвили, отметив, что причиной смерти стала остановка сердца.

«Зураба Константиновича не стало в полвторого ночи. Сейчас решаем, когда пройдет прощание», — сказал собеседник агентства. По его словам, причина смерти художника — остановка сердца.