Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве
10:00 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Психиатрическая экспертиза обвиняемой в убийстве троих своих детей жительнице Канска Валентине Мытько будет проведена в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
«Экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве», — сказали в ведомстве, отметив, что для этого Мытько будет этапирована в Москву.
НОВОСТИ
- 10:32 22.04.2025
- Командир исламистских сил ликвидирован при ударе израильского БПЛА в Ливане — ТВ
- 10:20 22.04.2025
- Власти Австралии пытаются оправдаться за отстрел свыше 700 коал
- 10:08 22.04.2025
- Солдаты ВСУ подорвали исторические строения в монастыре в Горнале
- 09:32 22.04.2025
- Стоимость золота в очередной раз обновила исторический максимум, превысив $3 500 за тройскую унцию
- 09:24 22.04.2025
- В отделениях Сбера раздадут 2,5 миллиона георгиевских лент
- 09:20 22.04.2025
- Бойцы ВС РФ освободили монастырь в Горнале
- 09:00 22.04.2025
- Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни
- 09:00 22.04.2025
- Силы ПВО с вечера уничтожили 10 БПЛА над российскими регионами
- 22:40 21.04.2025
- У министра внутренней безопасности США украли в ресторане сумку с паспортом — CNN
- 22:00 21.04.2025
- Поставляемое Украине оружие постоянно всплывает на черном рынке — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать