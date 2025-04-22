Обвиняемой в убийстве детей из Канска проведут психиатрическую экспертизу в Москве

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Психиатрическая экспертиза обвиняемой в убийстве троих своих детей жительнице Канска Валентине Мытько будет проведена в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

«Экспертизу будут проводить в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. П. Сербского в Москве», — сказали в ведомстве, отметив, что для этого Мытько будет этапирована в Москву.