Распад ближайшего окружения главы Пентагона вызывает тревогу у чиновников — WP

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постепенный распад ближайшего окружения и команды министра обороны США Пита Хегсета на фоне череды связанных с утечками информации скандалов вызывает тревогу среди чиновников Пентагона и заставляет усомниться в том, что оборонное ведомство сможет должным образом функционировать в ситуации угрозы нацбезопасности. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, обострение противоречий в команде Хегсета началось в марте, когда в СМИ утекла информация о подготовке Пентагоном брифинга по потенциальному конфликту с Китаем для миллиардера и куратора Ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE) Илона Маска. Утечка сформировала параноидальную атмосферу в ближайшем окружении министра обороны.

Дальнейшие скандалы, связанные с планированием военных операций против йеменских хуситов в мессенджере Signal и сведениями о том, что Хегсет обсуждает секретную информацию в переписках со своей женой, привели к прямым конфликтам министра с рядом ближайших соратников. Эти разногласия не выносились на публику, пока на прошлой неделе издание Politico не сообщило об отстранении от своих должностей из-за подозрений в утечках информации главы аппарата заместителя министра обороны Колина Кэрролла, заместителя главы аппарата шефа Пентагона Дэрина Селника и советника министра Дэна Колдуэлла.

В целом WP отмечает, что в ближайшем окружении Хегсета наблюдается значительная разобщенность и некоторые из его сторонников начинают подвергать сомнению компетенции министра. Президент США Дональд Трамп продолжает публично поддерживать фигуру министра обороны, но, как отметил один из источников газеты, расположение американского лидера может быстро смениться разочарованием.

Ранее неназванный советник Трампа заявил телеканалу NewsNation, что Хегсет не обладает качествами, необходимыми для роли министра обороны. Схожее мнение также выразил член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам республиканец Дон Бэкон.