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Председателю Народного собрания Гагаузии запретили выезд из Молдавии на два месяца

16:32 22.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председателю Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрию Константинову запретили выезд из Молдавии на два месяца. Как сообщил новостной портал автономии «Gagauzia24», он рассказал об этом журналистам после того, как его вызвали в Службу информации и безопасности республики.

«Накануне Пасхи вызвали меня вечером. Сказали, что мне запрещено покидать страну. Я считаю это дело политическим. Я написал генеральному прокурору, передал видео, где зафиксировано, как меня не выпускают из страны», — сказал Константинов. Он напомнил, что ранее молдавские пограничники дважды запрещали ему вылет из аэропорта Кишинева, у него также отобрали дипломатический паспорт, который ему выдал МИД Молдавии. По его словам, сотрудники спецслужб тогда требовали от него содействия в отстранении от власти главы Гагаузии Евгении Гуцул.

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