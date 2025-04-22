Президент США в мае совершит поездку на Ближний Восток

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в период с 13 по 16 мая совершит поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Я также могу подтвердить даты поездки президента на Ближний Восток. Он посетит Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты с 13 по 16 мая», — сказала она.