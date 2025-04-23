ПВО сбила 11 украинских БПЛА за ночь над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщили там.