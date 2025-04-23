ПВО сбила 11 украинских БПЛА за ночь над регионами России
09:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО за ночь уничтожили 11 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Три БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Брянской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Орловской области и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сообщили там.
НОВОСТИ
- 09:32 23.04.2025
- Главы МИД Британии, Франции, ФРГ, Украины отложили запланированную встречу в Лондоне — ТВ
- 09:20 23.04.2025
- Рубио отменил поездку в Лондон после слов Зеленского о Крыме — NYT
- 09:05 23.04.2025
- США снизят пошлины в отношении КНР, но ставка не будет равна нулю — Трамп
- 21:25 22.04.2025
- Зеленский: Мы бы очень не хотели, чтобы Америка прекратила помощь
- 21:05 22.04.2025
- Белый дом: Стивен Уиткофф позднее на этой неделе снова отправится в Россию
- 21:00 22.04.2025
- Президент США в мае совершит поездку на Ближний Восток
- 20:40 22.04.2025
- Россия поднимает пошлины на ввоз косметики из недружественных стран, но есть исключения
- 20:20 22.04.2025
- В ЕК думают, как разорвать газовые контракты с РФ так, чтобы не платить штрафы - СМИ
- 20:15 22.04.2025
- В Госдепе США заявили что Рубио все же не будет участвовать в переговорах по Украине в Лондоне
- 20:00 22.04.2025
- Новое руководство British Steel оставила на паузу планы уволить до 2,7 тыс. сотрудников
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать