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Более 530 человек разместили в двух ПВР во Владимирской области

10:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 530 человек, в том числе 15 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Киржачском районе Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Киржачском районе продолжается работа по направлению граждан в пункты временного размещения. На данный момент в двух пунктах размещены 533 человека, в том числе 15 детей. Еще один находится в готовности принимать людей», — говорится в сообщении.

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