ВС РФ поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области
11:20 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска при помощи БПЛА «Герань-2» поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.
«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами „Герань-2“ цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населенного пункта Степное Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.
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