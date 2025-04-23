ВС РФ поразили цеха по производству взрывчатки в Запорожской области

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска при помощи БПЛА «Герань-2» поразили цеха по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.

«Минобороны опубликовало кадры поражения беспилотными летательными аппаратами „Герань-2“ цеха и склада по производству взрывчатых веществ ВСУ в районе населенного пункта Степное Запорожской области», — сообщили в российском военном ведомстве.