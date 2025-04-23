12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные ведут интенсивные бои в районе Горналя Курской области, выдавливают ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — сказал собеседник агентства.

Накануне в силовых структурах рассказали ТАСС о том, что российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале Курской области. Общие потери ВСУ за время боев превысили 200 человек.