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НОВОСТИ

У Горналя идут интенсивные бои — силовики

12:00 23.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные ведут интенсивные бои в районе Горналя Курской области, выдавливают ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«В районе Горналя продолжаются интенсивные бои, выдавливаем противника», — сказал собеседник агентства.

Накануне в силовых структурах рассказали ТАСС о том, что российские войска освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Горнале Курской области. Общие потери ВСУ за время боев превысили 200 человек.

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