Шансы договориться с США есть — глава СВР Нарышкин

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12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шансы договориться с Вашингтоном есть, заявил ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Шансы всегда есть», — сказал Нарышкин, отвечая на соответствующий вопрос.