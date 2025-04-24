Президент Эстонии не утвердил законопроект, направленный против ЭПХЦ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По мнению главы государства, принятые депутатами Рийгикогу (парламента) поправки к закону о церквях и приходах не соответствуют конституции балтийской республики.