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НОВОСТИ

Президент Эстонии не утвердил законопроект, направленный против ЭПХЦ

16:32 24.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Эстонии Алар Карис не утвердил поправки к законодательству, которые фактически могут привести к запрету Эстонской православной христианской церкви (ЭПХЦ) в стране. Об этом сообщил портал национального гостелерадио ERR.

По мнению главы государства, принятые депутатами Рийгикогу (парламента) поправки к закону о церквях и приходах не соответствуют конституции балтийской республики.

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