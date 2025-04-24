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На вопрос по поводу новых санкций против РФ Трамп предпочел бы ответить через неделю

21:40 24.04.2025 Источник: Интерфакс

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что пока не намерен рассуждать о возможности дополнительных санкций против России.

"Я бы ответил на этот вопрос через неделю", - сказал Трамп, отвечая в Белом доме на вопрос журналиста о том, рассматривает ли он возможность введения новых санкций. "Мы оказываем очень много давления на Россию", - добавил он.

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